Малюк підтвердив, що удари по НПЗ ворога – справа рук СБУ, – експерт

Під час форуму "Україна. Рік 2024" голова СБУ Василь Малюк вперше підтвердив, що удари по НПЗ ворога – це результат роботи дронів служби.

Такі атаки завдають величезної шкоди економіці – експорт нафти з Росії впав на третину, а саме він забезпечує 55% витрат країни-агресора на війну. Про це пише політолог Олександр Черненко.

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"Раніше про підриви НПЗ дронами СБУ повідомляли джерела деяких видань. Тепер фактично маємо підтвердження від голови СБУ. За останній час дрони завдавали ударів по 5 НПЗ, спричинивши багатомільйонні збитки", – висловлює думку політолог.

Екснардеп акцентував на фрагменті виступу голови спецслужби, який стосувався морських дронів.

Це унікальна розробка СБУ, яка змінила баланс сил на Чорному морі. Морські дрони служби вразили вже 11 кораблів Чорноморського флоту Росії. Причому частина з них – це безповоротні втрати, а на відновлення інших може знадобитися тривалий термін. Малюк акцентував, що з Sea Baby пов’язані нові задумки, які він ще не може розкривати,

– повідомляє експерт.

Черненко звернув увагу, що двічі підірваний Кримський міст – це також заслуга СБУ.

"Малюк підкреслив, що двічі уражений Кримський міст досі не відновлений ворогом повноцінно, тож не використовується для військової логістики та переміщення озброєння. Особисто мене найбільше вразила цифра щодо кількості танків, які підбили підрозділи служби – 516 ворожих танків! Кожне знищення має відеопідтвердження", – резюмує політолог.

Нагадаємо, що раніше голова СБУ Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024" розкрив низку цікавих деталей діяльності служби.