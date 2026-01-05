Малюк погодився на відставку з посади голови СБУ, – ЗМІ

ЗМІ стверджують, що голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився подати у відставку. Остаточне рішення щодо звільнення може ухвалити парламент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

Чи дійсно Малюк погодився на відставку?

За даними УП, на зустрічі з президентом у суботу, 3 січня, Василь Малюк відмовився писати заяву про відставку. Він пояснив це нібито тим, що СБУ завершує кілька операцій масштабу "Павутини", і залишати посаду зараз було б неправильно.

Володимира Зеленського така позиція нібито обурила. У його оточенні, як пише видання, заявляли, що кампанія підтримки Малюка "була організована самою СБУ". Президент міг пригрозити відстороненням генерала.

Як пояснюють в УП, в Офісі Президента Малюку також приписують "наїзд" на НАБУ і САП. Крім того, звинувачують СБУ в зловживаннях у тилу. Натомість у команді голови Служби Безпеки вважають, що відставка є помстою Єрмака в часи "Міндічґейта" та обшуків у ексглави ОП.

На своєму брифінгу в суботу Зеленський дуже роздратовано, хоч і без прізвища глави СБУ, заявив, що все ж проведе всі заміни, які задумав,

– йдеться в матеріалі.

Попри широку підтримку Василь Малюк, за інформацією УП, вирішив не йти на конфлікт із президентом. Коли саме відбудеться звільнення, вирішать найближчим часом, додали у виданні.

До того ж, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, на вимогу президента Зеленського Малюк написав заяву про відставку.

Виконуючим обов'язки голови Служби скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ,

– додав нардеп.

