Малюки спали: антивакцинатор розстріляв дружину і 3 дітей через фальшивий COVID-сертифікат

У Німеччині антивакцинатор розстріляв дружину та трьох дітей. За даними ЗМІ, причиною стало те, що у дружини на роботі виявили фальшивий COVID-сертифікат.

Трагедія сталася у місті Бранденбург поблизу Берліна. Нелюд начебто боявся, що дітей заберуть через виявлену підробку.

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Вбивця – 40-річний учитель. Його дружина працювала у технічному університеті.

За даними ЗМІ, чоловік розстріляв дітей, доки вони спали. Малюкам було від 4 до 10 років. Розправившись з дружинною, нелюд застрелився.

На місці трагедії знайшли передсмертну записку. У ній чоловік пише, що "їхню сім'ю хочуть суворо покарати за підробку документу".

Чоловік був активним прихильником руку "Кверденкер", який активно виступає проти вакцинації. Правоохоронці прирівнюють його до секти. Адепти "Кверденкеру" порівнюють вакцинацію з Голокостом.

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