“Мами хваляться синочками": розслідувачі масово знаходять окупантів у соцмережах

Розслідувачі ідентифікують окупантів у соцмережах, щоб розповісти всім про їх злочини та притягнути до відповідальності. Зазвичай знайти сторінки росіян у мережі не важко, зокрема їхні мами люблять хвалитися спільними фото.

Про це 24 каналу розповіла журналістка-розслідувачка сайту "Наші гроші. Львів" Олександра Губицька.

До теми У мережі тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у ЗСУ

Вона розповіла, що після того, як Міноборони почало публікувати списки російських військових, чиї бригади перебувають в Україні, журналісти вирішили знайти профілі цих людей у соцмережах, щоб їх можна було ідентифікувати.

"Жертви можуть подивитися на фото цих людей та упізнати. Потім важливо цих людей притягнути до відповідальності", – запевнила вона.

Чи легко знайти окупантів у соцмережах

За її словами, на відміну від кадирівців, російські солдати не настільки "тіктокери", тож це важче, але все одно цих людей легко знайти за датою народження чи фото.

Розслідувачка каже, що найпопулярніші соцмережі для росіян "Вконтактє" та інстаграм. Вони зараз рідко публікують інформацію про те, що вони були в Україні, не оновлюють профілі.

Ми близько 2 тижнів з волонтерами шукали інформацію про російських нелюдів, які вчиняли звірства в Бучі. Один окупант помер і його родичі зробили відеоролик, в якому розповіли, що він був в Україні. Там було його фото з приватного будинку нашого міста,

– сказала вона.

Пані Олександра додала, що окупанти змінюють свої імена в соцмережах на ініціали, пишуть без прізвища. Але якщо є фото військового, то його дуже легко знайти в будь-якій соцмережі.

Окупанти пишуть про великі втрати

Вона розповіла, що їхня журналістка є у закритому чаті для знайомства з дівчатами у "Вконтактє", куди додалися російські військові. І там вони діляться своїми фото, хоча імена приховують.

Вони також діляться своїми переживаннями про те, що багато їхніх побратимів померли в Україні. Кажуть, що може залишитися лише половина взводу чи як один сухпайок ділять на всіх. Навіть детально розповідають, де вони були в Україні або ж що вбивали людей,

– каже Губицька.

Всю інформацію журналісти до публікації передають у СБУ і оприлюднюють лише за кілька днів після цього.

"Тепер окупанти почали ховатися, дехто видалив свій профіль з соцмереж. Вони бояться осуду, адже українці пишуть їм гнівні коментарі", – вважає вона.

Мами хваляться синочками в "Однокласниках"

Губицька пояснила, що у цій соцмережі інформацію про окупантів зазвичай публікують їхні матері, які хочуть похвалитися своїми синочками у військовій формі. І по цих фото також легко знайти російських військових.

До слова, раніше ми писали, що журналістам вдалося ідентифікувати понад 50 окупантів, які вчиняли звірства на Київщині, жорстоко вбиваючи українців. Найбільш дикими були буряти-окупанти. Їхні імена та фото – дивіться тут.

Відео до теми – тіла "двохсотих" гниють у вагонах: Росія не хоче їх забирати