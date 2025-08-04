Уникав зіткнення з птахами: в Іспанії винищувач F-18 виконав складний маневр над пляжем з людьми
- Винищувач F-18 уникав зіткнення з птахами під час авіашоу в іспанському Хіхоні, виконавши маневр на малій висоті над пляжем.
- Інцидент продемонстрував унікальні можливості F/A-18 до маневрування, що дозволило уникнути аварії та безпеки для глядачів.
- ВПС Іспанії зазначило, що маневр був частиною стандартного протоколу безпеки і був виконаний професійно, без зриву авіашоу.
Під час авіашоу у іспанському місті Хіхон винищувач F-18 Hornet здійснив небезпечний маневр, різко знизившись над переповненим пляжем. Він намагався уникнути зіткнення з птахами.
Момент потрапив на відео, що вже шириться мережею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Що відомо про ризикований маневр винищувача над іспанським пляжем?
На записі видно, як літак раптово перевернувся та здійснив маневр на критично малій висоті, пролітаючи над головами глядачів і відпочивальників. Причиною стала загроза зіткнення з птахами, які з’явилися на траєкторії польоту.
F/A-18 Hornet виконує складний маневр біля пляжу в Іспанії: дивіться відео
Як пише The War Zone, удар навіть одного птаха в таких умовах міг спричинити серйозну аварію. Експерти наголошують: цей випадок наочно демонструє унікальну здатність F/A-18 до маневрування з великими кутами атаки, зокрема на низьких швидкостях. Без цієї характеристики уникнути падіння на землю було б вкрай важко.
Як ви бачили, один з наших винищувачів F-18 виконав маневр ухилення, виявивши зграю птахів на своєму шляху. Ця дія є частиною стандартного протоколу для забезпечення безпеки як пілота, так і громадськості,
– прокоментували інцидент у ВПС Іспанії.
Його дії назвали професійними та оперативними, адже вдалося уникнути ризику без зриву авіашоу чи постраждалих.