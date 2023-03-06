Мапа червона, існує небезпека: по всій території України оголосили повітряну тривогу

6 березня 2023, 09:10
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Окупанти знову активізувалися, через що у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Не варто нехтувати безпекою у жодному разі, адже існує загроза життю.

Зауважимо, що повітряна тривога 6 березня пролунала близько 09:10. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про неї відомо.

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09:10 Сигнали повітряної тривоги прозвучали на території:
  • Одеської
  • Дніпропетровської
  • Чернігівської
  • Харківської
  • Житомирської
  • Полтавська область
  • Херсонської
  • Київської
  • Запорізької
  • Луганської
  • Донецької
  • Вінницької
  • Миколаївської
  • Кіровоградської
  • Сумської
  • Львівської
  • Черкаської
  • Хмельницької
  • Волинської
  • Рівненської
  • Івано-Франківської
  • Тернопільської
  • Закарпатської
  • Чернівецької областей та у місті Києві.

Карта повітряних тривог станом на 09:10, 6 березня / alerts.in.ua
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак