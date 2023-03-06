Мапа червона, існує небезпека: по всій території України оголосили повітряну тривогу
6 березня 2023, 09:10Читать новость на русском
Окупанти знову активізувалися, через що у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Не варто нехтувати безпекою у жодному разі, адже існує загроза життю.
Зауважимо, що повітряна тривога 6 березня пролунала близько 09:10. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про неї відомо.
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Карта повітряних тривог станом на 09:10, 6 березня / alerts.in.ua