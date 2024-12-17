Росіяни окупували Ганнівку, просунулися на Курщині й у Кураховому: оновлена мапа DeepState

Російські загарбники не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій. Агресор окупував Ганнівку Покровського району. Окрім того, просунувся в Кураховому та ще біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену карту бойових дій від DeepState.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: мапа DeepState

У ніч на 17 грудня аналітики повідомили, що російські загарбники окупували Ганнівку. Окрім того, просунулися біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, а також у Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

Зауважимо, село Ганнівка розташоване в Покровському районі Донецької області.

Росіяни окупували Ганнівку: дивіться на карті

Окупанти просунулися в Кураховому: дивіться на карті

Також російські війська мали певні успіхи біля Кругленького. Це присілок в Суджанському районі Курської області.

Ворог просунувся біля Кругленького: дивіться на карті

Села Дальнє та Константинопольське входять до Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Також окупанти мали успіхи біля Трудового й Успенівки, що на Запоріжжі.

Просування агресора біля Дального, Трудового й Успенівки: дивіться на карті

Сторожеве, біля якого просунувся противник, розташоване у Волноваському районі Донецької області.

Просування біля Сторожевого: дивіться на карті

Окрім того, окупаційні війська просунулися біля сіл Шевченко й Піщане – у Волноваському й Покровському районах відповідно.

Ворог мав успіхи біля Шевченка й Піщаного: дивіться на карті