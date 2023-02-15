Кілометри пустої дороги й нікого поруч: 23 день марафону чеха на Донбас

Волонтер з Чехії Петро з кожним днем стає все ближче до своєї мети. Зараз його марафону заважає сильний біль у коліні, який раптово повернувся після падіння на Прикарпатті. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

На одинці з думками

Мені довелося знову приймати ліки, які виписали ще в лікарні у Долині в Івано-Франківській області. Сильний біль трохи заважає мені в дорозі.

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Зараз дні стали більш одноманітними. Адже, крім дороги й одного села, за день може нічого й не бути. Це важко, адже більшість часу я перебуваю на самоті. Коли ловить мережа, то дзвоню хлопцям, які зараз на передовій, відповідаю у соцмережах, спілкуюся з дружиною. До речі, вчора замовив їй квіти на День закоханих. Вона була дуже здивована, адже не очікувала такого сюрпризу, коли я далеко.

Більшість часу я проводжу на одинці зі своїми думками. Думаю про те, що буду робити, коли завершу марафон, де взяти більше грошей на ЗСУ. Мені так сумно, що зараз я такий далекий від запланованого. Але це не моя вина.

Волонтер з Чехії йде через всю Україну, щоб зібрати гроші на ЗСУ / Фото Петра

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900 кілометрів позаду

Попри те, що збір рухається абсолютно не за планом, у мене не було думок кинути все. Я хочу дійти до кінця заради себе і тих людей, які в мене вірять. Однак далі я буду волонтерити так, як раніше. Адже без марафону я збирав таку ж суму на ЗСУ.

Я все ще сподіваються, що трапиться якесь диво, і сума, яка є на картках, значно збільшиться. Але я вже точно знаю, що 1,5 мільйона крон не буде.

Українці нарешті активізувалися й останніми днями почали більше донатити. Це тішить. До речі, у Чехії є одна пані, яка кожного дня скидає по кроні за кожен пройдений кілометр.

Я вже пройшов понад 900 кілометрів, залишилося ще майже 400. До 24 лютого я встигаю дійти у Донецьку область. Тому закликаю всіх, хто ще не долучитися до збору коштів на ЗСУ, зробити це. Наразі мені вдалося зібрати 67,5 тисячі гривень, 130 тисяч крон і 252 євро.

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