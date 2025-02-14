Міноборони звільнило Марата Утюшева: він займався створенням системи DELTA

Міністерство оборони України 12 лютого видало наказ щодо звільнення Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марата Утюшева на його сторінці у Facebook.

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Міноборони звільнило начальника Центру інновацій

Марат Утюшев керував створенням головного військового софту DELTA. Ця система надає військовим змогу в режимі реального часу бачити поле бою та планують військові операції. За словами Утюшева, DELTA стрімко розвивалася, імплементуючи стандарти НАТО та демонструючи вражаючі результати.

Система DELTA стала головною цифровою зброєю в перші місяці великої війни, яку принесли нам росіяни. Її використовували при відбитті Київщини, Харківщини, Херсонщини, острова Зміїного, під час потоплення крейсера "Москва" та знищення російських корит у Чорному морі,

– написав він.

Зазначається, що лише за 2024 рік кількість користувачів DELTA зросла в 4 рази. Марат Утюшев також розповів, що з 2022 року Центр інновацій працює над багатьма успішними проєктами, зокрема над платформою штучного інтелекту Avengers для виявлення військової техніки та протоколом UA DRONE ID для інтеграції дронів у бойові системи.

Для мене було честю служити з цими винятковими людьми і бути частиною цієї неймовірної команди. Я залишаю посаду начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, але моя боротьба за Україну триває,

– наголосив Утюшев.

Він підкреслив, що залишається вірним "своїм принципам, своїй присязі та своїй країні".