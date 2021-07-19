В іспанській Марбельї автомобіль в'їхав у натовп: є постраждалі – відео 18+

У курортному містечку Марбелья, що на півдні Іспанії, 19 липня автомобіль протаранив натовп. У момент інциденту люди відпочивали за столиками місцевого кафе та просто гуляли.

Аварія сталася на проспекті Мігеля Кано, що є однією головних вулиць міста. Інцидент стався приблизно о 15:20 за місцевим часом (16:20 за київським).

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Як розповіли очевидці події, водій автомобіля з незрозумілих причин на швидкості влетів у вітрину магазину, зачепивши декілька людей. Один з працівників пабу повідомив, що автомобіль рухався дуже швидко, тож постраждалі не встигли зреагувати.

На місце події оперативно прибула поліція та затримала водія. Попередньо, ним виявився 30-річний чоловік, що є громадянином Іспанії. У машині також перебували його батьки.

Місце аварії у Марбельї / Фото Alberto Vigara Arias

Що відомо про постраждалих

За останніми даними, постраждали щонайменше 5 людей. Вони отримали травми різного ступеню важкості. Всіх оперативно госпіталізували до найближчих лікарень. Свідок події запевнив, що жертв, на щастя, не було.

Хоча, варто уточнити, що на оприлюднених кадрах видно жінку, що стікала кров'ю. Першу допомогу їй надавали небайдужі перехожі.

Внаслідок інциденту постраждали 5 людей: дивіться відео