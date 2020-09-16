"Євросолідарність" висунула Марину Порошенко першою у списку політсили на виборах до Київської міської ради. Дружина п'ятого президента заявила, що політикинею себе не вважає, однак їй не байдуже, як розвиватиметься Київ.

Марина Порошенко йде у Київську міськраду

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка очолить список "Європейської солідарності" на виборах в міську раду Києва, повідомляє 24 канал.

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Її кандидатуру висунули на з’їзді політсили 16 вересня.

За словами Марини Порошенко, вона не відчуває себе політикинею, однак дуже любить Україну. Тому їй не байдуже, як розвиватиметься країна, зокрема і Київ.

Ми йдемо у Київраду, бо час справді перетворити Київ на європейську столицю,

– сказала Порошенко.

Виступаючи на з'їзді, вона подякувала членам партії за довіру, а своєму чоловікові – за підтримку. Порошенко також зазначила, що "політика – це не красиві гасла, а конкретні дії" і нагадала про свої "конкретні дії" в гуманітарній і соціальній сфері у статусі першої леді.

Хто є в команді дружини п’ятого президента

секретар міськради Володимир Прокопів;

екснардеп Леонід Ємець;

лідерка молодіжної організації "ЄС" Дінара Хабібуллаєва;

ветеран Олександр Погребиський.

З’їзд "Євросолідарності": дивіться відео

Що цьому передувало

15 вересня стало відомо, що "Європейська солідарність" планує подати дружину п’ятого президента Петра Порошенка Марину першим номером у списки до Київської міської ради.

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Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу