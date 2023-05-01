"Подарунок" на день народження: лідерку проросійських сил Молдови затримали в аеропорту

Марину Таубер, яка є віцеголовою проросійської партії "Шор" у Молдові, затримали правоохоронці. Політикиня хотіла незаконно покинути країну нібито задля лікування, однак її зловили в аеропорту Кишинева.

У понеділок, 1 травня, представницю прокремлівських сил у Молдові Марину Таубер затримали поліцейські. Політикиня перебуває під слідством уже тривалий час, тому, ймовірно, прекрасно знала, що їй не можна виїжджати з країни. Власне, планувала Таубер полетіти у Тель-Авів через Стамбул нібито на лікування.

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Політичний "перформанс"

Цікавим фактом є те, що 1 травня у віцеголови "Шор" – день народження. Ще напередодні спроби покинути Молдову вона записувала звернення, у якому говорила про виліт за кордон на "певні медичні обстеження".

Однак разом з тим заздалегідь було очевидно, що їй би вдалось цього зробити. І безглуздо думати, що Таубер не знала, що станеться.

Я їду на кілька днів і повернуся в четвер вранці (4 травня – 24 Канал), у мене також є зворотний квиток. Мені потрібен цей виїзд, тому що я не мала можливості зробити це раніше,

– стверджувала вона.

Важливо, що проросійську політикиню Апеляційний суд Молдови 5 січня 2023 року зобов'язав не покидати населений пункт, у якому вона проживає. Згодом це рішення оскаржили адвокати Таубер та воно було визнане недійсним.

Однак, як зазначають в Антикорупційній прокуратурі, затримали віцеголову "Шор" тому, що вона неодноразово порушувала той запобіжний захід, який проти неї був застосований. А отже, існує ризик того, що Таубер може просто-таки втекти від правоохоронних органів.

У чому звинувачують політикиню

Прокурори стверджують, що "Шор" брала гроші сумнівного походження від злочинних груп.

Згодом ці фінанси використовувалися в інтересах партії, скажімо, для виділення гонорарів артистам, зарплати членам проросійської сили та організаторам протестів.

Варто сказати, що ці гроші надходили до Молдови, як стверджують відповідні органи, у вигляді переказів та конвертацій, зокрема у вигляді криптовалюти.

Ймовірно, для маскування походження цих коштів використовувалися різні фінансові канали у Дубаї, Відні та Монако.

Згадаємо наостанок до цієї теми, що у лютому 2023 року "Шор" організовувала протести задля того, аби розхитати політичну ситуацію в країні. Мітингувальники вимагали відставки чинної президентки країни Маї Санду. Окрім того, було зафіксовано сутички учасників цих "акцій" з правоохоронцями.