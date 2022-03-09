Маріуполь беруть змором – там немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку

Російські окупанти продовжують блокаду Маріуполя. Місцеві мешканці залишаються без води, електроенергії, тепла та зв'язку. Однак вони не втрачають надії на перемогу української армії.

Місто фактично перебуває у ворожій блокаді. Загиблих людей ховають у братських могилах.

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Місцеві мешканці розповідають, що одиницям вдається виїхати з міста. Однак це справа вдачі, адже все залежить від того, які люди стоятимуть на ворожому пості. Хтось випускає, хтось перед тим, як випустити, забирає усю провізію, але є й такі, які не випускають нікого з міста.

Та попри те, місцеві мешканці чекають на те, що українська армія переможе. Також у Маріуполі з радістю зустрічають новини про здобутки наших воїнів.

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