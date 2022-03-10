Маріуполь до та після приходу "асвабадітєлєй": неймовірне відео

Втім, місто не завжди мало такий вигляд – колись його вулиці були переповнені людським сміхом. Лідеру гурту "Океан Ельзи" надіслали відео, в якому показано Маріуполь до та після війни Росії проти України.

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Це відео я отримав сьогодні від мера Маріуполя Вадима Бойченка. Від мера-героя міста-героя! Подивіться... До кому в горлі!

– підписав відео Вакарчук.

Він додав, що Маріуполь перебуває в облозі окупанта, але не здається.

"Сьогодні вся Україна з вами, ваш біль – наш біль! Ми з вами! Ми визволимо вас! Слава Україні!", – пише лідер гурту ОЕ.