Маріуполь до та після "звільнення" Росією: демонстративне фото

Російські окупанти уже понад місяць фактично знищують Маріуполь. Міська рада продемонструвала кадри того, як виглядало місто до війни, та яким воно є зараз.

Маріуполь від початку березня перебуває в оточенні російських окупантів. Ті щодня обстрілюють місто та знищуюють його.

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Маріуполь до та після приходу окупантів

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у місті майже не залишилося цілих будівель – усе зруйнували окупанти. Це доводять і фото, які опулікувала міська рада Маріуполя.



Маріуполь до та після приходу окупантів / Фото Маріупольської міськради

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