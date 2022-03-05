В Маріуполь направлено гумдопомогу, яка доставлятиметься по маршруту "зеленого коридору"

Українська влада домовилась з російськими окупантами про гуманітарний коридор з Маріуполя та Волновахи. Очевидно, перед ним у Маріуполь відправлять гуманітарну допомогу.

Відповідну інформацію оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це він написав 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Гумдопомогу в Маріуполь доправлять "зеленим коридором"

Заступник глави Офісу Президента написав, що в Маріуполь направили гуманітарну допомогу – продукти харчування, зокрема дитячого, теплі речі, ковдри, ліки, засоби гігієни.

Гуманітарна допомога доставлятиметься по маршруту евакуації з Маріуполя,

– зауважив Кирило Тимошенко.

До речі, 5 березня влада оголосила про те, що домовились про "зелений коридор" та режим тиші під час вивезення людей.

Проте глава Донецької ОВА Павло Кириленко запевнив, що скажуть людям, коли буде режим тиші. А також додав, що зі сторони Росії вони нібито погоджують, та це питання ще треба перевірити, тому що це життя й здоров'я людей.



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