На Маріуполь наступають близько 14 тисяч росіян, – командир "Азову"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що російські війська намагаються захопити Маріуполь. Проте українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку у місті.

Денис Прокопенко зазначив, що Маріуполь тримається на героїзмі бійців та вірі у деблокаду. Українські військові хочуть відновити контроль над містом та рухатися до інших населених пунктів, які тимчасово захопив ворог.

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"На Маріуполь наступає близько 14 тисяч росіян. І вони мають можливість запроваджувати резерви. Співвідношення сил і засобів явно не на нашу користь, однак ми намагаємось нав'язувати ініціативу", – повідомив Денис Прокопенко.

Загалом, спалили більше одного танкового батальйону, десь два батальйони бронетехніки, знищену піхоту не рахуємо вже тижні з 2,

– розповів Денис Прокопенко.

Проте, за його словами, у найближчі 2 дні українським бійцям у Маріуполі буде ще важче. Після того, як не вдалося взяти Київ, росіяни концентрують свої зусилля на Донбасі, сухопутному коридорі з Кримом та захопленні Лівобережної України.

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