Маріуполь – проблема номер один, – Арестович

У Маріуполі наразі найскладніша ситуація, однак військово-політичне керівництво держави пріоритетно вирішує цю проблему.

Про це розповів Олексій Арестович 10 березня. Наголосивши, що за два дні їм вдалось досягти певного успіху.

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Все військово-політичне керівництво України зараз вирішує проблему Маріуполя, як проблему номер один,

– зазначив Арестович.

За його даними, за ці два дні з інших частково заблокованих або заблокованих міст евакуювали понад сорок тисяч людей.

Арестович попросив жителів Маріуполя триматися.

"Потрібно втриматися, розтягуючи час і таким чином створювати нові шанси на розблокування", – пояснив Арестович.

Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює та бомбить житлові будинки Маріуполя. Атакує лікарні, гуманітарні вантажі.

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