Найпотужніша з усіх поблизу: росіяни розбудували величезну військову базу у Маріуполі

Окупований Маріуполь став справжнім військовим хабом для росіян. Через місто постійно прямує військова техніка, туди звозять військових, адже там є величезна база, що виконує найрізноманітніші функції.

Фактично це місто у місті, де постійно відбуваються ремонтні та інші роботи. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу детальніше про те, де росіяни облаштували потужну військову базу та що там відбувається.

Дивіться також Місто в російській символіці: окупанти "прикрасили" зруйнований Бахмут до Дня перемоги

Росіяни створили потужний військовий хаб

Вулицями тимчасово окупованого Маріуполя їздять військові вантажівки та бронетранспортери – вони тримають курс на металургійний комбінат імені Ілліча. Вже довгий час його контролюють люди Рамзана Кадирова, про що у 2024 році повідомляли навіть у The Wall Street Journal.

Останніми днями туди окупанти звозять побиту техніку після своїх невдалих штурмів.

Це не просто хаб, а справжній "російський "Рамштайн"" на окупованих територіях. Це величезна військова база, яка систематично розширюється. Зокрема, там є і ремонтна база, куди звозять всю побиту техніку. Ближче за Ростов-на-Дону такої точки для росіян не існує,

– зазначив Петро Андрющенко.

За його словами, це найпотужніше місце, де росіяни можуть зберігати та ремонтувати військову техніку. Там є відповідні крани й трали, які частково відновили після захоплення Маріуполя. Подібний об'єкт могли б створити і в окупованому Донецьку, втім місто нещадно розграбувала так звана "влада", тому там просто нічого не залишилося. А ось в Маріуполі – залишилося.

"Є ще дві військові бази, одна з яких майже впритул до комбінату Ілліча. Тобто все військове на сьогодні базується довкола комбінату, зокрема й розгалужена система залізничного сполучення: що хочеш – те й роби. Ми не можемо прослідкувати, що там відбувається. Це неможливо, адже там буквально місто у місті", – пояснив Андрющенко.

Відомо, що наразі на комбінаті працює близько 1500 маріупольців. Їх ретельно відбирали й перевіряли, аби не допустити різного роду диверсій. Оскільки у Маріуполі критична ситуація з роботою, місцеві тримаються за своє місце.

Окупанти продовжують і далі розбудовувати військово-логістичну базу, яка виконує найрізноманітніші функції. Там базується чимало підрозділів різного спрямування, зокрема й росгвардія у вигляді кадирівців. Систематично туди завозять і системи ППО. Варто також додати, що територія комбінату Ілліча співставна з територією Маріуполя, яка відведена для житлової забудови.