Продовжують годувати обіцянками: кого Росія завозить у Маріуполь та як живуть місцеві

Життя в окупованому Маріуполі стає дедалі нестерпним. У місто завозять російські національні меншини, соціальні програми не діють, а житло в українців відбирають.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, додавши, що кількість привезених народностей сягнула 80 тисяч осіб. До того ж вони переїжджають не самі, а зі своїми сім’ями.

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Як живуть українці в Маріуполі

Для людей, яких Росія привезла у місто, діють спеціальні програми кредитування. Їм дозволяють вигідно купити житло в іпотеку. Для корінних українців такої можливості немає.

Росіяни знищили майже всі статки, все майно українців, тому люди навіть не можуть придбати товари першої потреби, не кажучи вже про житло.

Людей продовжують годувати обіцянками й кажуть, що нібито щось видадуть. Насправді вони роздали квартири виключно тим, хто добровільно отримав російські паспорти, і це було ще у 2022-му – на початку 2023 року. Коли зняли пропагандистські сюжети, то акція закінчилася,

– розповів Дмитро Забавін.

Ба більше, росіяни знесли будинки у самому центрі міста, щоб збудувати там комерційні проєкти. Маріупольцям запропонували житло у збудованих на околицях бараках. Ще до того, як люди там оселилися, стіни почали тріскати, каналізація заливала будинки.

Чим займаються нацменшини у Маріуполі

Зараз росіяни ставлять перед собою два завдання. Перше – створити комерційні проєкти, а друге – продати це завезеним росіянам для того, щоб прив'язати їх до території.

Роботою для всіх нацменшин є будівництво таких проєктів комерційного значення. Крім цього, окупанти міняють склад так званої "адміністрації", шкіл, лікарень. На ці місця також запрошують привезених росіян.

Саме так намагаються прив'язати людей до територій. Адже головна мета ворога – докорінно змінити етнічний склад, тобто вчинити геноцид українського народу,

– наголосив Забавін.

У місцевих незаконно забирають житло

Корінних маріупольців у місті залишилось менше ніж 100 тисяч. Частина людей зараз намагається повернутися, бо дізналися, що у них хочуть забрати житло. Окупанти вивішують повідомлення на дверях квартир чи будинків, де вказано, що через деякий час буде конфіскація, якщо власники не з'являться.

Деякі маріупольці, житло яких чудом вціліло, бояться його втратити, тому намагаються приїхати. Але у більшості випадків їх не пропускають, щоб "чорні рієлтори" все-таки змогли продати їхні будинки росіянам,

– зауважив депутат Маріупольської міської ради.

Але також ворог зацікавлений в тому, щоб частина маріупольців залишалася в місті. Це потрібно для створення картинки, яку показуватимуть на пропагандистському телебаченні.