Маріуполь стійко тримається, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі заявили, що Маріуполь стійко тримається й дає опір російським окупантам. Через це ворог не може просуватися далі.

Адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні. Він не може просунутися далі територією України.

До теми Маріуполь після безперервного обстрілу: ворог цинічно знищує місто

Зауважимо, рашисти створюють у Маріуполі справжню гуманітарну катастрофу. Вони перешкоджають відновленню електроенергії, води й тепла.

Армія окупантів пошкодила залізничне сполучення, зруйнувала мости та розтрощила потяги. Противник робить все для того, щоб містяни не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей.

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