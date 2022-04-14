Маріуполь – це ключова точка, – Маляр про оборону міста

Росіяни намагаються наростити бойову готовність, аби продовжувати наступ на Україну. Водночас оборона Маріуполя наразі одна з найважливіших.

Найближчими тижнями буде зрозуміла загальна стратегія ворога. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Триває дуже важка оборона Маріуполя

Окупанти концентрують та збільшують кількість своєї техніки й особового складу поблизу кордонів. В Білорусі ведуть активну роботу, щоб була можливість завдавати звідти ударів, сказала Маляр.

Також російські військові накопичують свої сили на Сході України. Згідно з інформацією заступниці міністра оборони, найближчі тижні буде зрозуміло, як саме Росія реалізує відповідне накопичення сил.

"Триває дуже важка оборона Маріуполя, на цьому треба обов'язково акцентувати. Це не просто бої, це – ключова точка, яка на собі збирає величезну кількість ворожих військ, які не можуть через цю оборону рухатись далі", – зазначила Ганна Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що саме героїчний Маріуполь наразі захищає дуже багато регіонів України.

Ганна Маляр про оборону Маріуполя: дивіться відео