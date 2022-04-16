Маріуполь – це щит, який тримає на собі величезну кількість окупантів, – Маляр

Маріуполь зараз є щитом для значної частини України. Місто тримає на собі величезну кількість ворожих військ і не дозволяє їм просуватися в інші регіони.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Маляр наголосила, що будь-які відомості про дії української сторони у Маріуполі окупанти обов'язково аналізуватимуть. Тож наразі можна сказати тільки одне – Збройні Сили України та держава загалом роблять усе можливе й навіть неможливе, щоб міцно тримати цю оборону.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що зараз Маріуполь тримає на собі величезну кількість російських військ, які через це не можуть просуватися в інші регіони.

По суті, зараз Маріуполь – це щит величезної частини України. Те, що ЗСУ так героїчно тримаються там, говорить само за себе,

– додала Маляр.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, росіяни зруйнували 95% будівель у Маріуполі, який понад місяць перебуває під їхньою блокадою. У місті, ймовірно, загинули десятки тисяч людей.

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