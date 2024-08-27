"Ситуація просто критична": який абсурд відбувається в окупованому Маріуполі

З часу російської окупації Маріуполь живе у бідності та занепаді. Люди не можуть знайти роботу, щоб навіть себе прогодувати. Натомість з міста їде "гуманітарка" до Курська.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, як саме в Маріуполі вдалося зібрати 40 тонн гуманітарної допомоги. А також що окупанти планують зробити з "Азовсталлю".

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"Голодні годують голодних"

Волонтерський центр так званого Маріупольського державного університету імені зібрав і завантажив для Курська 20 тонн гуманітарної допомоги. Близько 20 тонн продуктів надав бізнес, на який натиснула окупаційна влада. В той самий час інші російські громадські організації організували безплатну їжу для "знедолених маріупольських родин", які досі не можуть забезпечити собі харчування.

Проукраїнські маріупольці ніколи не допомагатимуть Курську, якщо їх не змусять. Проросійські мешканці Маріуполя також ніколи не допомагатимуть Курську, тому що вони своє нікому не віддадуть. За розпорядженням гауляйтера Маріуполя, до так званої допомоги долучився бізнес, якому наступили на горло, сказавши здати продукти. А ось з речами інша ситуація,

– наголосив Петро Андрющенко.

Велика кількість допомоги досі приходить у Маріуполь. Хтось у Росії продовжує "піаритися" та завозити кількатонні вантажівки з речами у відповідні пункти прийому. За словами Андрющенка, у цьому випадку її просто не видали: завантажили речі в іншу фуру і вона поїхала в Курськ. От і відбулась "допомога".

"Чи потребує допомоги Маріуполь? Безумовно. Є волонтерська організація в Донецьку, яка приїжджає тричі на тиждень годувати Маріупольців. Люди систематично вишиковуються у черги за тарілкою супу на третій рік окупації", – зауважив Андрющенко.

Щобільше, тепер гуманітарний продуктовий набір можуть отримувати люди лише у віковому діапазоні 70 – 80 років і лише за попередньою реєстрацією.

Парк замість "Азовсталі"

Однак новина про так звану гуманітарну допомогу Курську від Маріуполя, коли її ще досі потребує сам Маріуполь, навіть не є вершиною абсурду та цинізму росіян. Окупаційна влада також хоче збудувати туристичний парк розваг на місці "Азовсталі".

"Азовсталь" завжди виникає у розмовах завжди, коли є дуже великі проблеми у самому місті та є велике незадоволення. Ситуація в Маріуполі місцями просто критична, тому з'являються такі собі "фокуси". На тлі всіх проблем інформаційне поле Маріуполя "забите" допомогою Курську. Це просто сюрреалізм у Маріуполі, який принесла з собою Росія,

– підкреслив Андрющенко.

Додамо, що окупанти вважають, що створення "постіндустріального парку" зможе залучити до міста потенційних туристів.