У Маріуполі в Азовське море вилили небезпечну фарбу: обурливе відео

У районі Центрального пляжу Маріуполя в Азовське море розлили токсичну фарбу. Це сталося у ході ремонтних робіт, які там виконували.

Вода біля берега одразу стала червоною, загинув мальок бичка. Компанію, яка проводила ремонтні роботи, притягнули до адміністративної відповідальності.

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Як покарали порушників

Державна екологічна інспекція Донеччини оцінила збитки від розлиття токсичної фарби на пляжі – вони сягнули 1 500 гривень. Відповідальним призначили начальника цеху ТОВ "Метінвест Промсервіс". Порушникам довелося сплатити штраф у 136 гривень – максимальний за статтею про адміністративні правопорушення.

Токсичну фарбу розлили у море в Маріуполі: дивіться відео



Як повідомили у ДСНС, на ділянці міського пірса вже встановили бонове загородження. Завдяки цьому небезпечна фарба не потрапить в акваторію Азовського моря.



Масштаби забруднення морської води / Фото з сайту Маріуполя

Реакція міської влади

Депутат міської ради, голова комісії з питань екології Максим Бородін назвав 136-гривневий штраф надто м'яким покаранням. Мовляв, за забруднення навколишнього середовища порушники отримали "тотальну безкарність та мізерну відповідальність".