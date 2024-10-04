В окупованих Маріуполі та Бердянську лунали вибухи: що відомо про наслідки
Джерело:Андрющенко
Сьогодні, 4 жовтня, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області та в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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"В окупованому Маріуполі пролунав вибух. Синхронно з Маріуполем гучно було в Бердянську та вздовж всього узбережжя", – повідомив Андрющенко.
Наразі будь-яких інших деталей він не вказав. У мережі теж не повідомляли інших деталей. Місцеві телеграм-канали пишуть лише, що до вибухів окупанти оголосили ракетну небезпеку.
Нова база росіян
Радник дещо раніше сьогодні повідомляв, що окупанти облаштували нову базу з великим складом снарядів у районі Маріуполя, яка розташована поблизу житлового кварталу.
Окупанти облаштували нову базу в Маріуполі:
За його словами, після вибухів у Мелекіному та Глибокому, росіяни були змушені звести все в одне місце.
До слова, до тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали українцям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.