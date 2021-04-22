У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет, захищаючи дружину: відео 18+

У Маріуполі чоловік розгромив супермаркет мережі "АТБ". Люди, які були разом з ним, зняли все на відео. Чоловік сам опублікував запис у мережі та повідомив про скоєне, але пізніше видалив його.

Інцидент стався на проспекті Нахімова, 106. Чоловік увірвався у супермаркет вдень, він почав голосно кричати, використовувати нецензурну лексику. Одразу ж замахнувся сокирою на пластиковий захист на касах.

До теми У Києві ще один чоловік розгромив заправку через зауваження про маску

Він розбив кілька кас, а після цього накинувся і на полички з товаром. Зокрема, повністю розбив місця на касах, де зберігаються сигарети.

Чоловікові вдалося налякати усіх: і відвідувачів, і працівників. Одразу ж люди почали втікати та ховатися. Його супроводжувала дружина та ще одна людина, яка і знімала все.

Чоловік розгромив супермаркет: дивіться відео

Причина таких дій

Чоловік у своєму пості пояснив, що у цьому супермаркеті трапився конфлікт з його дружиною через маску. Він вирішив помститися усім, хто нібито образив його кохану, яка у той час була з дітьми. Чоловік запевняв, що його дружину вдарив невідомий.

У Маріупольському районному управлінні поліції повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці працює поліція.

У ЗМІ повідомляють, що цейЗокрема, 19 грудня він зайшов в магазин без маски, а потім пошкодив полиці з продуктами, розбив касовий апарат і нецензурно висловлювався до працівників магазину. Інцидент також розслідувала поліція.