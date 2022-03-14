У Маріуполі та в Ізюмі вдалося зробити невеликий контрнаступ, – Денисенко
Ніч проти 14 березня на українському фронті була традиційно складною. Проте наші захисники тримають оборону, а подекуди йдуть у контрнаступ.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає 24 канал.
"Ми чули вибухи в Харкові, під Києвом працює наша артилерія. Йдеться про західний, та південно-західний напрямки", – сказав Денисенко.
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Він розповів, що в Маріуполі вчора, 14 березня, в одному з локальних боїв вдалось трохи відкинути росіян і розбити кілька одиниць техніки.
Під Ізюмом також вдалось зробити невеликий контрнаступ. Ізюм – один із ключових напрямків для окупанта, адже це дорога на схід на Донбас,
– пояснив радник міністра МВС.
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