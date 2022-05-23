У Маріуполі люди облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду

Маріупольці намагаються вирішити проблему нестачі води в місті. Вони облаштовують колодязі всюди, де можуть знайти воду.

Вода стовідсотково не є питною, але вибору немає. Люди про це навіть не замислюються, адже головне – мати її хоч трохи. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 23 травня.

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Маріуполь. Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, маріупольці облаштовують імпровізовані колодязі скрізь, де можуть знайти воду. Якість води не викликає сумнівів – вона не питна, але іншої немає,

– написав Андрющенко.

У мережі він опублікував фото імпровізованого колодязя біля Драматичного театру в Маріуполі. На фото видно чоловіка, який зібрався набирати воду.



Чоловік набирає воду в колодязі / Фото з телеграму Петра Андрющенка

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21 сторіччя. Центр міста. Центр Европи. Театральний сквер біля Драматичного театру. Імпровізований колодязь.

Лють. Просто Лють,

– наголошує радник мера.



Власноруч створений колодязь в Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка



Травень 2022. Маріуполь / Фото з телеграму Петра Андрющенка

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Через зливи життя в Маріуполі стає ще нестерпнішим

Петро Андрющенко розповідає, що зливи перетворили Маріуполь на Венецію. Через те, що каналізація повністю засмічена, дощова вода змішується разом з тілами людей та сміттям. Наслідком буде гниття й поширення трупної отрути по всьому місту.

У той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото" з вигаданим "життя покращилось",

– написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя каже, що людям дуже потрібна нова хвиля евакуації. Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними.

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