У Маріуполі нова хвиля мародерства з боку російських військових: вивозять чуже майно

Російські окупанти, які тримають у блокаді Маріуполь, розпочали нову хвилю мародерства. Військові з Росії вивозять майно українців.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ротацію російських військових на найманців з ОРДЛО. Він зазначив, що Росія, ймовірно, планує посилити позиції щодо наступу.

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Окупанти крадуть побутову техніку

Як зауважив Андрющенко, ротація окупантів призвела до нової хвилі мародерства. За словами радника Вадима Бойченка, окупанти проникають у квартири, які вціліли.

Російські військові крадуть майно українців та вивозять його в Росію. Головна ціль росіян – побутова техніка.

З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російських військових. Вони масово розкривають вціліли квартири та вивозять майно – переважно побутову техніку. Нічого нового для росіян – крадіжки та підлість,

– написав радник мера Маріуполя.

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