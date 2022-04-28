У Маріуполі окупанти хочуть відкрити шпиталь для своїх поранених на базі пологового будинку

У Маріуполі російські окупанти планують облаштувати шпиталь для своїх поранених. Його хочуть створити на базі пологового будинку в Лівобережному районі міста.

Загарбники вже завезли туди обладнання з однієї з лікарень Маріуполя. Цей процес навіть фільмували для пропагандистських ЗМІ.

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Окупанти створюють для себе шпиталь у Маріуполі

Росіяни цинічно заявляють, що цивільні також зможуть отримувати консультації. Однак лікуватися там будуть лише військові, попри те, що у місті перебувають понад 100 тисяч людей.

Окупанти вже вивезли у пологовий медичне обладнання з маріупольської лікарні №4. Між цими двома точками приблизно півтора кілометра. Проте під час перевезення загарбники встигли зняти аж 2 сюжети для пропагандистських каналів.

У першому мовилося про щедрий подарунок від "республіки" пологовому шпиталю.

Своєю чергою, другий був про "героїчне" рятування обладнання з пустої лікарні та перевезення його до пологового шпиталю.

Обидва сюжети транслюють на пропагандистському телебаченні один за одним.

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