Окупанти почали перевіряти дітей Маріуполя на "лояльність до України"

Російські загарбники у Маріуполі почали перевіряти підлітків на причетність до партизанського руху. Їх також закликають повідомляти про "ненадійних товаришів".

Про це стало відомо після того, як в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі росіяни вбили двох підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Вороги цинічно заявили, що нібито "ліквідували терористів".

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Що відомо про перевірку підлітків у Маріуполі

У Центрі національного спротиву пояснили, що дітей:

зупиняють на блок-постах;

перевіряють телефони;

питають про наявність російського папірця, адже російський паспорт отримують з 14 років.

Також російські загарбники проводять "профілактичні бесіди". Під час цих розмов вони вимагають повідомляти їм про "ненадійних товаришів".

Загалом в місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців,

– зауважили в Центрі національного спротиву.

Росіяни вбили двох підлітків на окупованих територіях

Російські загарбники в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбили двох підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.

У Центрі національного спротиву розповіли, що трагедія трапилась ввечері 24 червня в центрі Бердянська. Між двома підлітками та окупантами почалась перестрілка. Одного окупанта та поліцейського-колаборанта вбили. Згодом вороги повідомили про загибель підлітків.

Росіяни вже переслідували підлітків. Ще у вересні 2022 року вони 5 днів катували Тиграна Оганнісяна.

У травні 2023 року окупанти висунули підліткам звинувачення за статтею 281 кримінального кодексу Росії, що передбачає 10 – 20 років ув'язнення.

Європарламент вимагав передати хлопців на контрольовану Україною територію, проте росіяни не виконали цього. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.