Окупанти почали перевіряти дітей Маріуполя на "лояльність до України"
Джерело:Центр національного спротиву
Російські загарбники у Маріуполі почали перевіряти підлітків на причетність до партизанського руху. Їх також закликають повідомляти про "ненадійних товаришів".
Про це стало відомо після того, як в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі росіяни вбили двох підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Вороги цинічно заявили, що нібито "ліквідували терористів".
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Що відомо про перевірку підлітків у Маріуполі
У Центрі національного спротиву пояснили, що дітей:
- зупиняють на блок-постах;
- перевіряють телефони;
- питають про наявність російського папірця, адже російський паспорт отримують з 14 років.
Також російські загарбники проводять "профілактичні бесіди". Під час цих розмов вони вимагають повідомляти їм про "ненадійних товаришів".
Загалом в місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців,
– зауважили в Центрі національного спротиву.
Росіяни вбили двох підлітків на окупованих територіях
Російські загарбники в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбили двох підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.
У Центрі національного спротиву розповіли, що трагедія трапилась ввечері 24 червня в центрі Бердянська. Між двома підлітками та окупантами почалась перестрілка. Одного окупанта та поліцейського-колаборанта вбили. Згодом вороги повідомили про загибель підлітків.
Росіяни вже переслідували підлітків. Ще у вересні 2022 року вони 5 днів катували Тиграна Оганнісяна.
У травні 2023 року окупанти висунули підліткам звинувачення за статтею 281 кримінального кодексу Росії, що передбачає 10 – 20 років ув'язнення.
Європарламент вимагав передати хлопців на контрольовану Україною територію, проте росіяни не виконали цього. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.