У Маріуполі окупанти почали зачистку території: шукають "нацистів"

У західній частині Маріуполя, яка перебуває під контролем окупантів, почали зачистку. Серед місцевих жителів шукають так званих "нацистів".

Жителі Маріуполя 26 березня повідомляють про "чистку" населення. Окупанти вриваються до вцілілих будинків, проводять обшуки та ставлять провокаційні питання.

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Якщо ніхто не відчиняє двері до будинку, орки виламують їх. Вони питають про "нацистів", ЗСУ, про ставлення до України. Таким чином проводять "перепис населення".

Проводять обшуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив у ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батьки і таке інше,

– розповідають маріупольці.

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