У Маріуполі окупанти поклали квіти до пам'ятника: помпезного параду так і не вийшло

Російські окупанти планували влаштувати в окупованому Маріуполі 9 травня "парад перемоги". Втім, щось пішло не так.

У Маріуполі окупанти поклали квіти до пам'ятника

Ніякого параду не було. Але росіяни вирішили виділитися по-іншому – поклали квіти до пам'ятника. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Маріуполь. 9 травня. На зараз. МраZота очікувано поклала квіти біля пам’ятнику із г*вна і палок 3Д бабці… Парад не вийшов, то хоч так відзначились,

– заявив Андрющенко.

Він також додав, що продовжуємо спостерігати "перебіг шабашу на кістках маріупольців".



У Маріуполі окупанти поклали квіти до пам'ятника замість параду / Фото з телеграму "Андрющенко Time"

У Маріуполі несуть величезну георгіївську стрічку

Опускатися нижче, ніж це зробили російські окупанти, вже немає куди. 9 травня вони вирішили пронести окупованим Маріуполем величезну георгіївську стрічку.

В "урочистому параді" бере участь ватажок проросійських бойовиків Донеччини Денис Пушилін.

ще у 2017 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.

Георгіївська стрічка у Маріуполі 9 травня: дивіться відео

У Маріуполі встановили "чорну бабку із прапором СРСР"

Російські загарбники вже починають "облагороджувати" Маріуполь. У місті з'явився моторошний пам'ятник "бабці". Тактика окупантів залишається незмінною – потрібно створювати яскраву телевізійну картинку для населення Росії. Так, на площі Воїнів-Визволителів, яку окупанти перейменували у Ленінського комсомолу (стара назва до проведення декомунізації), встановили скульптуру, якщо це можна так назвати. Тепер там стоятиме чорна бабка з прапором СРСР. Зеленський наголосив, що Путін приречений Президент України Володимир Зеленський опублікував нове звернення до 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у. Він наголосив, що Путін – приречений, адже проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю та гітлерівський режим. Глава держави нагадав, що наші предки бились за свободу для нас, і перемогли. Тепер же українці б'ються за свою свободу, свободу своїх дітей. Зеленський запевнив, що Україна обов'язково переможе у цій цинічній війні, яку розпочала Росія, як і перемогла над нацизмом у Другій світовій.

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