У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового

Російські окупанти безжально збомбили пологовий будинок у Маріуполі. Журналістка повідомила, що одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу, померла.

На жаль, як стверджують, жінка померла разом із ненародженою дитиною. Саме вона була першою вагітною з фото бомбардування лікарні.

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Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила,

– зазначає журналістка Ася Доліна.

За її словами, цей факт підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який і зробив світлину вагітної дівчини на ношах. Її виносили з розбомбленої лікарні.

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Цинічні росіяни цькували жінку після бомбардування

Росія цілком свідомо 9 березня розбомбила пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. Вагітних та малюків діставали з-під завалів та евакуювали. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб постраждало.

У трагедії також постраждала вагітна блогерка з Маріуполя Маріанна Подгурська. На щастя, вона жива й народила донечку. Але цинічні росіяни просто оскаженіли в своїй люті, коли побачили блогерку на фото з евакуації постраждалих.

Жінка стала жертвою навали російських ботів у соцмережах. Ті, підтримуючи слова головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова, почали писати жахливі коментарі. Як завжди, безглуздо звинувачували в усьому українців. Мовляв, "кіношна постановка, а дівчаток загнали на руїни силоміць".

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