У Маріуполі повітряна тривога – всі в укриття
Джерело:"TV7 Маріуполь"
У Маріуполі лунають сирени. Усіх місцевих закликають негайно йти в укриття.
У Маріуполі оголосили повітряну тривогу о 08:05 28 лютого. Про це повідомили в місцевому телеканалі.
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8:05 – в укриття,
– мовиться в повідомленні.
Місцеві мають негайно йти в укриття, як тільки почують сирену. При цьому слід вимкнути в будинку газ і світло.
Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.
Станом на 08:17 оголосили відбій тривоги.
До слова, Маріуполь – не перше місто, де нещодавно оголосили повітряну тривогу. Близько 7 години сирени лунали у Вінниці, Житомирі, Черкасах, Харкові та Дніпрі.
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