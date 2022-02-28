У Маріуполі повітряна тривога – всі в укриття

У Маріуполі лунають сирени. Усіх місцевих закликають негайно йти в укриття.

У Маріуполі оголосили повітряну тривогу о 08:05 28 лютого. Про це повідомили в місцевому телеканалі.

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8:05 – в укриття,

– мовиться в повідомленні.

Місцеві мають негайно йти в укриття, як тільки почують сирену. При цьому слід вимкнути в будинку газ і світло.

Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.

Станом на 08:17 оголосили відбій тривоги.

До слова, Маріуполь – не перше місто, де нещодавно оголосили повітряну тривогу. Близько 7 години сирени лунали у Вінниці, Житомирі, Черкасах, Харкові та Дніпрі.

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