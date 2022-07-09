В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти масово крадуть вцілілі автомобілі

Окупанти та колаборанти у Маріуполі масово мародерять. Вони крадуть вцілілі автомобілі. Намагання власників повернути машини – марні.

У розвідці повідомили, що в місті стрімко зросла кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Окупанти крадуть машини з відкритих майданчиків чи стоянок, а також із закритих гаражних кооперативів.

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Крадуть і дешеві, і дорогі авто

Вартість автівки не має значення. Зникають авто представницького класу і дешеві моделі, такі як ЗАЗ чи GEELY. Машини крадуть не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години.

Грабіжники використовують евакуатори. Це доводить, що крадуть машини безпосередньо представники окупаційної "адміністрації" та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

Повернути машину практично неможливо

Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Однак там заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

Часто власники викрадених машин знаходять їх у бойовиків так званої "міліції" у квазіреспубліках. Відтак далі спроби повернути машину стають небезпечними для маріупольців.

Що відбувається у Маріуполі

Поблизу Маріуполя виявили нове масове поховання людей. Окупанти вивозять тіла маріупольців, які знаходять під завалами будинків.

Крім того, у місті зросла також смертність людей з природних причин. Щодня по 10 – 15 людей звертаються із симптомами холери чи дизентерії.

Гуманітарна ситуація у Маріуполі не покращується, її можна охарактеризувати як катастрофу. Ситуація з питною водою – дуже складна, частина міста відрізана від водопостачання.

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