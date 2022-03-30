У Маріуполі росіяни обстріляли будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста

Російські окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста у Маріуполі.

Через недотримання жодних правил та принципів введення війни, ворог знову підтвердив свою військову злочинність. Цього разу вони вчинили злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста у Маріуполі.

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Окупанти свідомо завдали удару по будівлі, яка відмічена червоним хрестом на білому тлі. Адже усім відомо, що такими хрестами відзначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

Інформації про людей, які могли перебувати у будівлі та постраждалих наразі немає.

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