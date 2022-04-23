У Маріуполі росіяни "зачищають" завали Драмтеатру й вивозять тіла загиблих

Російські окупанти продовжують "зачистку" у центрі Маріуполя. Вони намагаються приховати злочини, які скоїли.

Наразі "зачищають" завали Драматичного театру, на який скинули бомбу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Тіла загиблих вивозять у Мангуш

Разом з тим окупанти намагаються вивозити тіла загиблих. Вони їх буквально упаковують у пластикові мішки. Потім тракторами та вантажівками переміщують їх в накопичувачі у промисловій зоні в районі Нікольського шосе.

Потім, як відомо, тіла вивозять в село Мангуш. Вже там насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Місцеві мешканці відмовились допомагати окупантам знищувати докази злочинів і брати участь у подібному. Тож до "зачистки" залучили представників незаконного МЧС на тимчасового окупованій територїі Донецької області.

Обстріл Драмтеатру та гуманітарна катастрофа у Маріуполі: що відомо

Ворожа російська авіація розбомбила Драматичний театр Маріуполя 16 березня. Загинуло 300 мирних жителів.

Крім цього, агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

З початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.

За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксували перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.

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