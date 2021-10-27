У Маріуполі в туалет вирішили впускати лише вакцинованих

На ринку у Маріуполі заборонили відвідувати громадську вбиральню тим, хто не має "зеленого сертифіката" від COVID-19. Вочевидь, правила червоної зони, у якій перебуває Донеччина, вирішили розширити.

Таке оголошення розмістили на Центральному ринку Маріуполя. Відповідне фото з'явилося у місцевих соцмережах.

Тим часом Львівське кафе похизувалося антивакцинаторськими замашками: його закрили

У туалет – з COVID-сертифікатом чи негативним тестом

На світлині видно, що скористатися вбиральнею зможуть тільки ті, хто:

пройшов повну чи часткову вакцинацію;

мають негативний результат тестування на COVID-19;

документ про одужання.

На оголошені зазначено, що таке рішення ухвалила адміністрація ринку Центрального.



Заборона відвідувати вбиральну невакцинованим чи без негативного тесту / Скриншот

Вочевидь, вбиральню на ринку вирішили підпорядкувати загальному правилу про вакцинацію для непродовольчих ринків. Так, нагадаємо, вони не мають права працювати, якщо усі працівники не щеплені чи не мають свіжого негативного ПЛР-тесту.



Наявність вакцинації чи ПЛР-тесту і обмеження / Інфографіка 24 каналу

Донецька область – у червоній зоні карантину

У Донецькій області, де і розташований Маріуполь, з 18 жовтня запровадили "червоний" рівень епіднебезпеки. Це найсуворіші обмеження, які можуть бути зняті лише за умови 100% вакцинації закладів.

У червоній зоні карантину заборонено:

Перебування на територіях загального користування без захисних масок.

Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів.

Ці обмеження не діють у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів повністю імунізовані чи мають негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години.