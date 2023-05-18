Фура на швидкості влетіла у руїни: у Маріуполі сталася загадкова ДТП

У росіян як не поїзди сходять з колій, то вантажівки з'їжджають з дороги. Одна з них влетіла в руїни у Маріуполі. Очевидці зняли транспортний засіб на відео та виклали у мережу.

Про інцидент розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На його телеграм-каналі також з'явилося те саме відео з транспортним засобом, який злетів буквально до руїн багатоповерхівки.

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Моторошне видовище

Як зазначив Андрющенко, вантажівка злетіла з дороги на вулиці Архипа Куїнджі. Радник міського голови зауважив, що достеменно невідомо, що стало причиною дорожнього інциденту.

Одне можна сказати з упевненістю, транспортний засіб буквально влетів у руїни. На відео видно, що кабіна вантажівки пом'ята. Що стосується вмісту фури, то попередньо, її завантажили "чимось військовим".

Вантажівка злетіла буквально у руїни: дивіться відео

Крім понищеної вантажівки на відео видно сам 5-поверховий будинок. Автор ролика відводить камеру ще вбік, що дозволяє побачити інші споруди на цій вулиці. І жодна з них не вціліла внаслідок російського бомбардування та ракетних атак.

Повернімося до залізниці. Так, поблизу Бахчисараю прогримів потужний вибух. Російські загарбники почали бідкатися на "диверсію" на залізниці.

З колії зійшли вагони

Пропагандисти скаржаться на підрив залізничного полотна. Сталося це близько 07:45 у селі Чистеньке, що поблизу Бахчисараю. Внаслідок так званої "диверсії" з колії буцімто зійшли вісім вагонів із зерном, п'ять з яких перекинулися.

Інформацію про сходження вагонів підтвердив так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов. За його словами, тимчасово потяги не курсують на перегоні Сімферополь – Севастополь. Тож, пасажири добираються з допомогою автобусів.

Зауважимо, що росіяни не називають причини зупинки роботи залізниці. Цікаво, що у Кримській залізниці бодай щось заявили. Там зазначили, що на коліях сталася аварія. Крім того, звинувачують у всьому "сторонніх осіб, які втрутилися у роботу залізничного транспорту".