У Маріуполі від обстрілів загинув 16-річний хлопець
2 березня 2022 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські терористи продовжують вбивати цивільне населення України. Від рук агресора у Маріуполі загинув 16-річний хлопець.
Хлопець помер у лікарні
Про смерть хлопця повідомили в школі, де навчався 16-річний Денис. Життя хлопця обірвалося у лікарні.
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Повідомляється, що 1-го березня він потрапив під обстріл російської артилерії на Кіровському житловому масиві.
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