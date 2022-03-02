У Маріуполі від обстрілів загинув 16-річний хлопець

Російські терористи продовжують вбивати цивільне населення України. Від рук агресора у Маріуполі загинув 16-річний хлопець.

Хлопець помер у лікарні

Про смерть хлопця повідомили в школі, де навчався 16-річний Денис. Життя хлопця обірвалося у лікарні.

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Повідомляється, що 1-го березня він потрапив під обстріл російської артилерії на Кіровському житловому масиві.

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