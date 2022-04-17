У Маріуполі видають "пропуски на переміщення": можливо, для роздачі російських паспортів

Російські окупанти створюють в оточеному Маріуполі, фактично, гетто для українців. Для цього їм навіть видають спеціальні перепустки.

Російські загарбники вирішили вдатися до приниження жителів Маріуполя. Тепер для пересування містом, слід отримати спеціальний "пропуск" від окупантів.

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При цьому без цього "пропуску" не можна буде не лише пересуватися між районами міста, але й перебувати на вулиці.

А видавати такі "пропуски" вирішили чи не в єдиному місці – в приміщенні Лівобережної податкової. Тож сотні містян, які ще залишилися в Маріуполі, змушені вистоювати чималі черги.

На думку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, це робиться з двох причин. Перша – фільтраційна, як робили нацисти пі час Другої світової війни, створюючи єврейські гетто в містах. Друга – для подальшої паспортизації тих, хто залишився в Маріуполі. Їм згодом можуть видати російські паспорти, як це зараз роблять з вивезеними до Росії українцями.

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