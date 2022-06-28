Люди лягали під трактори: у Маріуполі відбулися перші акції непокори

В окупованому та розбомбленому Маріуполі вперше відбулися акції непокори російським військовим. Вони пов'язані з невиплатою зарплат та знесенням будинків.

Маріупольці переходять до активної фази протистояння

Про ситуацію в Маріуполі розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Він зазначив, що спротив поступово набирає обертів.

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Перша акція пов'язана з тим, що російські військові запланували знести кілька 9-поверхівок на вулиці Сонячна. Мешканців попередили про це лише за добу, то ж ті не встигли винести свої речі. Коли на місце події приїхали працівники російського МНС, люди почали лягати під трактори. До речі, окупанти дуже здивувалися такій акції непокори.

За участі місцевих колаборантів дійшли згоди про перенесення підриву на наступний тиждень. Більш того, після акції окупаційна адміністрація Маріуполя видала "циркуляр-пояснення" про те, що знесення домів відбуватиметься не менш ніж через 2 тижні після першого повідомлення мешканців,

– розповів Андрющенко.

Вдруге маріупольці протестували через невиплату зарплат. Так, 27 червня в гуманітарному штабі, який облаштували в "Метро", видавали оплату людям, які прибирали місто після обстрілів та бомбардувань. Керував цим процесом депутат Держдуми Дмитро Саблін. Так, росіянин вирішив дати людям гроші лише 1 місяць, хоча ті працювали півтора. То ж за важку працю маріупольці отримали по 11 тисяч рублів. Залишок Саблін запропонував "пробачити".

Місцевим мешканцям така пропозиція не сподобалася й вони збунтувалися. Доступ до "Метро" довелося закрити, а людей розганяли російські солдати пострілами у повітря. За словами Адрющенка, невиплачену зарплату Саблін залишив собі.

До теми дивіться відео про те, що росіяни завалили Маріуполь сміттям: