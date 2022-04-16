У Маріуполі вперше за довгий час з'явився сталий мобільний інтернет
16 квітня 2022 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські окупанти продовжують блокаду Маріуполя. Наші захисники відважно боронять місто, але через дії ворога у місці складна гуманітарна ситуація.
Маріупольці, які перебувають у блокаді, не мають нормального доступу не лише до їжі та води. Тривалий час у місті був відсутній мобільний інтернет.
До теми Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя
Поява мобільного інтернету
Як повідомили у Маріупольській міській раді, у районі Порт-Сіті наразі є сталий мобільний інтерент. Мешканців міста запрошують скористатися можливістю зробити відеодзвінок рідним.
Важливе відео – мер Лозової на Харківщині закликав жителів терміново евакуюватися