У Маріуполі вперше за довгий час з'явився сталий мобільний інтернет

Російські окупанти продовжують блокаду Маріуполя. Наші захисники відважно боронять місто, але через дії ворога у місці складна гуманітарна ситуація.

Маріупольці, які перебувають у блокаді, не мають нормального доступу не лише до їжі та води. Тривалий час у місті був відсутній мобільний інтернет.

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Поява мобільного інтернету

Як повідомили у Маріупольській міській раді, у районі Порт-Сіті наразі є сталий мобільний інтерент. Мешканців міста запрошують скористатися можливістю зробити відеодзвінок рідним.

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