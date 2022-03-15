У Маріуполі назвали приблизну кількість загиблих мирних містян
15 березня 2022 , 02:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм Маріупольської міської ради
У Маріуполі влада спростувала різні фейки про кількість загиблих містян внаслідок окупації міста ворогом. Зокрема мовиться про понад 2 тисячі людей.
Відповідну інформацію про кількість жертв оприлюднила Маріупольська міська рада. Зокрема мовиться про загиблих станом на кінець дня 14 березня.
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У Маріуполі за час облоги міста загинули понад 2 тисячі осіб
Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольця,
– повідомила місцева влада.
Додав, що інші дані що до цього – не відповідають дійсності. Натомість людей закликали довіряти тільки офіційній інформації з перевірених джерел.
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