У Маріуполі назвали приблизну кількість загиблих мирних містян

У Маріуполі влада спростувала різні фейки про кількість загиблих містян внаслідок окупації міста ворогом. Зокрема мовиться про понад 2 тисячі людей.

Відповідну інформацію про кількість жертв оприлюднила Маріупольська міська рада. Зокрема мовиться про загиблих станом на кінець дня 14 березня.

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У Маріуполі за час облоги міста загинули понад 2 тисячі осіб

Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольця,

– повідомила місцева влада.

Додав, що інші дані що до цього – не відповідають дійсності. Натомість людей закликали довіряти тільки офіційній інформації з перевірених джерел.

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