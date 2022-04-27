Маріупольських дітей вже змушують підписувати зошити "Маріуполь, Ростовська область"

Російські війська так і не змогли повністю захопити Маріуполь. Проте дітей у місцевих школах уже переконують, що вони частина Росії.

Про це в соцмережах написали люди, які знайомі з ситуацією в місті. Там зараз дітей змушують підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

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Навчання в зруйнованому місті

Наразі в місті відкрили лише дві школи. Скільки саме в них учнів поки невідомо, адже кількість населення в зруйнованому місті дуже мала.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував для підтвердження своїх слів коментар до однієї з публікацій у мережі.



Коментар, який оприлюднили / Скриншот із телеграму Андрющенка

Що зараз відбувається в місті

Війська Росії почали атаку на Маріуполь ще 1 березня. Відтоді місто було в облозі та вороги бомбардували всі його частини.

Після невпинних ударів авіації та артилерії, більшість будівель там зруйновані. Кількість жертв поміж населення встановити вкрай важко. Також невідомо, кільки людей звідти депортували в Росію.

Українські воїни, які є в місті відійшли на територію заводу "Азовсталь". Вони досі там тримають героїчну оборону. Вони не можуть здатися, бо під їхнім захистом у сховищах підприємства перебувають кілька сотень цивільних, серед яких є навіть немовлята.

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