Маріупольський державний університет відновить свою роботу в іншому місті
Джерело:телеграм Маріупольської міської ради
Український Маріуполь постраждав від рук окупанта найбільше. Ворог практично стер місто з лиця землі.
Там знищено всю цивільну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади. Так, Маріупольський державний університет планує відновити свою роботу в іншому місті країни.
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Маріупольський університет відновить свою роботу в іншому місті
Колектив Маріупольського державного університету ухвалив рішення відновити роботу в іншому місті України.
Ми відновимо наш університет, ми зробимо його ще кращим. Ми зможемо зробити так, щоб він вижив і гордо мав свою назву,
– заявив Микола Трофименко, ректор університету.
Крім того, додав, що вони обов'язково повернуться до свого прекрасного міста, відновлять та відбудують його.
Ректор також зазначив, що Маріупольський університет є єдиним у світі ВНЗ, який носить у своїй назві ім'я міста-героя. Попри все пережите, МДУ продовжить функціонувати, тимчасово в іншому місті.
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