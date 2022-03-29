Маріупольський державний університет відновить свою роботу в іншому місті

Український Маріуполь постраждав від рук окупанта найбільше. Ворог практично стер місто з лиця землі.

Там знищено всю цивільну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади. Так, Маріупольський державний університет планує відновити свою роботу в іншому місті країни.

Зауважте У Маріуполі від рук окупантів уже загинули майже 5 тисяч людей

Маріупольський університет відновить свою роботу в іншому місті

Колектив Маріупольського державного університету ухвалив рішення відновити роботу в іншому місті України.

Ми відновимо наш університет, ми зробимо його ще кращим. Ми зможемо зробити так, щоб він вижив і гордо мав свою назву, ​

– заявив Микола Трофименко, ректор університету.

Крім того, додав, що вони обов'язково повернуться до свого прекрасного міста, відновлять та відбудують його.

Ректор також зазначив, що Маріупольський університет є єдиним у світі ВНЗ, який носить у своїй назві ім'я міста-героя. Попри все пережите, МДУ продовжить функціонувати, тимчасово в іншому місті.

Зауважте – У Маріуполі росіяни знищили реабілітаційний центр для дітей: дивіться відео