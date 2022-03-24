З Маріуполя евакуювали жінок-поліцейських

З перших днів російської навали на українські землі Маріуполь перебуває в облозі окупантів. Радник Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що з міста вдалось евакуювати жінок-поліцейських.

За його словами, наказом голови Нацполіції жінок-поліцейських із Маріуполя відправили до інших відділів по всій Україні, а в місті залишилися поліцейські, які виконують завдання щодо збройного опору.

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Керівництво вжило максимальних заходів, щоб представники поліції жіночої статі разом з дітьми могли евакуюватися,

– зазначив Князєв.

Радник Нацполіції зауважив, що деякі підрозділи поліцейських, які залишились в Маріуполі, допомагають соціальній інфраструктурі разом із пожежниками та рятувальниками, наприклад, розбирають завали, розподіляють продукти та воду.

Князєв також додав, що поліцейські абсолютно добровільно залишилися в місті і виконують свої обов'язки, зокрема, інформують населення про місця, де збиратимуться евакуаційні колони, і допомагають людям залишити місто.

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