З Маріуполя можна виїхати власними авто, – Тимошенко

З окупованого Маріуполя продовжують евакуювати населення. Стало відомо, що наразі можуть виїхати мешканці на автомобілях.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Гуманітарний коридор з Маріуполя працює для тих, хто виїжджає на власних авто,

– заявив Тимошенко.

Він також зазначив, що люди прибувають у Запоріжжя – організована зустріч у двох пунктах.

Зауважимо, 15 березня в Україні погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів.

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