З Маріуполя можна виїхати власними авто, – Тимошенко
15 березня 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
З окупованого Маріуполя продовжують евакуювати населення. Стало відомо, що наразі можуть виїхати мешканці на автомобілях.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Гуманітарний коридор з Маріуполя працює для тих, хто виїжджає на власних авто,
– заявив Тимошенко.
Він також зазначив, що люди прибувають у Запоріжжя – організована зустріч у двох пунктах.
Зауважимо, 15 березня в Україні погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів.
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